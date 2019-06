Lakj a város közepén, de nyugodtan!

Nem minden sarkon találni olyan menő lakást, amely Budapest kellős közepén, a Dunától, sétálóutcáktól és a metróktól (esetünkben a Kálvin tér) is csak néhány percre van, mi több a zöldfelületek is igazán közel, szinte a ház előtt vannak. Ezúttal éppen egy ilyen, most épülő különlegességre leltünk a IX. kerület legbelső részén, a Ráday utca és az Iparművészeti Múzeum közelében. (tovább…)