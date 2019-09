Közel a Váci út menő irodáihoz, mégis csendes, zöld és modern

Budapest menő környékére szeretnél költözni? Ne is keress tovább, mi megtaláltuk neked a XIII. kerületet, ám azon belül is azt – a belvároshoz közeli – pontot, ahová a leginkább érdemes most költözni. A remekül ellátott Váci út közel van, innen pár lépésre egy csendes, hatalmas zöld kerttel, közösségi szolgáltatásokkal és okos megoldásokkal hívogató, újonnan épülő lakókert csak rád vár. (tovább…)