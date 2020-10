Környezetbarát lakást vennél, jó környéken? Most akciósan vásárolhatsz, és nemsokára költözhetsz!

Amikor új lakást keresünk, elsődleges szempont a lokáció, de második helyen rögtön az energiatakarékosság, az ingatlan fenntarthatósága szerepel. És természetesen nagyon fontos az is, hogy a lakásnak lehetőleg minél kedvezőbb legyen az ára, mégis hosszú távon számíthassunk arra, hogy értékálló marad, sőt akár még növekedni is fog az értéke. További szempont lehet még a környezettudatosság, illetve, hogy az ingatlan minél előbb költözhető legyen. Ma egy olyan épülő beruházást mutatunk, ahol most több lakás is akciós, és nemsokára költözni is lehet….