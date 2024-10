Az Otthontérkép Csoport folyamatosan azon dolgozik, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat kínálja mind az ingatlant keresők, mind az eladók számára. Ennek keretében 2020-ban jelentős megújuláson esett át az Ingatlantájoló.hu, majd bevezették a háromszintű licitrendszert, az euró alapú hirdetési lehetőséget, az Árfigyelő hírlevelet és az OtthonTérkép mobilalkalmazást is. Most pedig az otthontérkép.hu is frissült, és az…

The post Könnyedén rátalálhatsz álmaid otthonára! Megújult és áttekinthetőbb adatlapok az Ingatlantájolón! appeared first on Otthontérkép Magazin.