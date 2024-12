Kivételes Lehetőség: Két Ház Építésére is Alkalmas, Összközműves Telek Dunakeszi Szívében

Dunakeszi az egyik legnépszerűbb agglomerációs város, a Dunakanyar kapujának is nevezik. A településen kiváló közlekedési lehetőségek és élénk közösségi élet várja az ott élőket. Itt került most eladósorba egy 1260 m²-es építési telek a városközpont csendes részén. Azért is különösen izgalmas ez a lehetőség, mert a telekre akár 2 ház is építhető, ráadásul az ingatlan összközműves, így azonnal megkezdhető az építkezés.

Dunakeszi – A Dunakanyar Kapuja

Dunakeszi, Budapesttől mindössze 15 kilométerre található, könnyen megközelíthető a 2-es főútnak és az M2-es…