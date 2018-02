Kísért a múlt az új lakásoknál! – Nem gondoltuk volna, hogy visszatér a szégyenteljes korszak

A 2000-es évek közepén a vásárlók jelentős csoportja semmiképpen sem akart új lakást vásárolni, még akkor sem, ha anyagi helyzete ezt lehetővé tette volna. Helyettük az újszerű lakásokat részesítették előnyben, ahol a hibák már kiderültek, illetve megoldásra kerültek. Az új lakások ugyanis valóban számos problémával rendelkeztek, rengeteg rémtörténet keringett a piacon. Most ismét sokan vásárolnak új lakást, jellemzően még a tervasztalról, talán nem is sejtve, hogy hiába a sokkal tudatosabb vásárlói hozzáállás, őket is hasonló gondok fenyegethetik, mint a 10 évvel ezelőtt pórul járt társaikat, legalábbis ha nem tesznek meg mindent, hogy ezt elkerüljék. Az emelkedő kivitelezési költségek miatti spórolás, a kedvezményes áfaidőszak megszűnése miatti kapkodás ugyanis a szigorúbb műszaki követelmények ellenére eredményezhet ismét tömeges csalódásokat a hazai újlakás-piacon.