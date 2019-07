Kihirdették a ponthatárokat: az ingatlanárak árai máris az egekben

A felvételi ponthatárok kihirdetését követően idén is sok diák számára kezdődik meg a roham a bérelhető, vagy megvásárolható ingatlanokért. A fővárosban az árak emelkedése tovább folytatódott az utóbbi két évben, sok kerületben a 20 százalékot is meghaladta a drágulás mértéke. A elemzők szerint ugyanakkor a fővárosihoz képest az árak jóval alacsonyabbak lehetnek a legnagyobb egyetemi kampuszoknak helyet adó vidéki városokban. Az elemzés alapján Budapesten és vidéken is lehetnek olyan területek, ahol még mindig jobban megéri vásárolni, mint bérelni.