Ez a 200 m²-es, kétszintes családi ház Esztergom szélén, a történelmi város közvetlen közelében található. Különlegessége, hogy két külön bejáratú lakrészből áll, így kétgenerációs családok számára is ideális választás, vagy akár befektetési célra is használható. A masszív téglaház vegyes tüzelésű kazánnal fűtött, és a 222 m²-es telken két autó számára garázs is rendelkezésre áll, amely…

The post Kétgenerációs családi ház Esztergom szívében – Ideális befektetési lehetőség appeared first on Otthontérkép Magazin.