Kertvárosi álomotthon Mátyásföldről!

A XVI. kerületi Mátyásföld Budapest egyik legnépszerűbb villatelepe, ahol adott a kertvárosi nyugalom, biztonság és zöldövezet, ugyanakkor az infrastruktúra is kiemelkedően jó. Mindezek okán a környék kifejezetten ideális családok számára, találtunk is itt egy nagyszerű családi otthont kerttel, terasszal és kellően nagy élettérrel. A szóban forgó ingatlan Petőfikertben található, ahonnan a 8-as és 9-es HÉV,…

