Jelentősen nő a zuglói újlakás-kínálat a Rákos-Patak mentén

A járványhelyzetben még keresettebbé váltak, még inkább felértékelődtek a zöldövezeti otthonok. A Thermal Zugló lakópark új üteme éppen egy ilyen jó helyszínen, a Rákos-patak teljes megújulás előtt álló zuglói szakaszának közvetlen szomszédságában kínál minőségi, kertvárosi lakásokat.

Folyamatban van Budapest egyik izgalmas, kerületeken átívelő zöld fejlesztése, amelynek eredményeként a főváros leghosszabb parkja valósulhat meg. A négy fővárosi kerületet érintő beruházás eredményeként egy 23 kilométer hosszú, a városhatártól a Dunáig tartó zöld folyosó jön létre a Rákos-patak mentén, végig kerékpárúttal.

Több szakaszon visszaállítják a most még betonlapok között futó patakmeder természetes vagy természetközelibb állapotát, parkosítják a partmenti területeket és megközelíthetőbbé teszik a vízfelületet a látogatók számára.

A megújulás a patak zuglói szakaszát is érinti, sőt, a futók, kerékpárosok, kisgyermekesek és kutyasétáltatók körében egyaránt kedvelt területek egy részének teljes revitalizációja immár csak karnyújtásnyira van1. A patak felett új gyalogos híd épül, a lépcsőzetessé átalakított partszakaszokon padokat, pihenőhelyeket helyeznek el, fákat, cserjéket ültetnek el, de megújul és természetesebb lesz a patakmeder is, a kerékpárút mellett pedig sétányt építenek ki.

Ezek a fejlesztések még értékesebbé teszik a patak közelében elhelyezkedő, zöldövezeti otthonokat, amelyek iránt a járványidőszakban egyébként is felerősödött a kereslet. Azzal, hogy a lakásoknak egycsapásra otthonként, irodaként és iskolaként is funkcionálniuk kellett egyszerre, felértékelődtek azok az ingatlanok, amelyeket élhető zöldterületek és színvonalas szolgáltatási környezet vesz körbe. Ilyen lakásokat kínál Magyarország legnagyobb lakóingatlan-fejlesztője, a Cordia is, méghozzá a Rákos-patak megújuló szakaszának közvetlen közelében.





A Thermal Zugló lakópark most induló 4. ütemében 110 otthon épül fel, a lakópark parkosított kertjéből pedig közvetlen kijárat nyílik majd a megújult patakpart, sétány és kerékpárút felé. A lakók kényelmét nem csak a zöld környezet, hanem a szomszédban található sportpálya és a Paskál Gyógy- és Strandfürdő is szolgálja, ráadásul a közeli Bosnyák téren épül fel a kerület új központja. Ezek az otthonok azért is jelentenek kivételes lehetőséget, mert a XIV. kerület újlakás-kínálata viszonylag szűkös: a Cordia projektje közel 60%-kal növeli az elérhető, új építésű zuglói lakóingatlanok számát.