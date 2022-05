Játszóterek és eladó házak: ezekben az otthonokban mi is szívesen lennénk gyerekek!

Gyereknap alkalmából megnéztük, milyen játszóterek találhatók a jelenleg eladó házak udvarán, vagy éppen belső tereiben. Találtunk is néhány gyönyörű házat, játszótérrel vagy játszószobával, ahol mi is szívesen lennénk gyerekek. Fantasztikus rönkjátszótér Mosonmagyaróváron A rönkjátszóterek talán a legnépszerűbbnek mondhatóak, sokan csináltatnak ilyet a gyermekeik számára. Előnyük, hogy teljesen egyedi igény szerint is el lehet őket készíteni,…

