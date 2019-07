Itt vannak a friss budapesti lakásárak – Nehéz elhinni azt, amit látunk

Kiadta legfrissebb lakáspiaci számait a KSH, amiből kiderül, hogy 2019 első negyedévében is tovább emelkedtek a lakásárak, sőt, a tavalyi évben az adásvételek száma is magasabb volt, mint 2017-ben. Egy átlagos használt lakás Budapesten már tavaly is közel 30 millió forintba került, idén ennél biztosan magasabb árakkal találkozunk. Mutatjuk, mi történt a használt és mi az új lakások piacán.