Itt az új előírás: ezeknek a kazánoknak vége, méregdrága a kötelező csere

Már attól is fejüket fogják a magyar családok, hogy egy egyszerű beüzemelésre is heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre, de az igazi hidegzuhany akkor jön, ha a szaki szerint menthetetlen a régi típusú gázkazán. A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete szerint ötszázezer háztartást érint az új szabályozás; ha pedig elkerülhetetlen a csere, milliós tétel is lehet az elkerülhetetlen procedúra.