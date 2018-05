Itt az igazi rendszer az alacsonyabb áram és gázszámlához

Rövid időn belül biztos alapkövetelmény lesz az okosotthon az új lakásoknál. Márpedig ez az igazi garancia arra, hogy jóval alacsonyabb legyen az energiaszámlánk. Jó hír, hogy egyre olcsóbb az utólagos beszerelés is.

Az okosotthon rendszer korábban a luxusházak berendezéseként szolgált és több millió forintba került, ám a technológia fejlődése és elterjedése lehetővé tette, hogy bárki beszereltethesse akár utólag is a lakásába, néhány százezer forintért, miközben a rezsiköltségeket csökkenti a rendszer – olvastuk a Portfolio hétvégi Lakás Konferenciájáról szóló beszámolóban a portfolio.hu-n.

A tudósítás szerint vevői oldalról nem mindig egyértelmű, hogy milyen hasznot fog hozni az új tulajdonos számára, ha extraként okosotthonná alakíttatja át a lakását. Ha a vásárló saját maga lesz a lakó is, kérdéses, hogy a ráköltött összeg visszajön-e például az energiahatékonyságon keresztül, illetve, ha más lesz a bérlő, akkor vajon kiadható-e magasabb áron egy ilyen lakás.

Hatvani Zília, a Cordia okosotthonok kialakításáért felelős Immonova ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy ez a technológia alkalmas arra, hogy pénzt és időt takarítson meg a lakónak. Még lehet, hogy marketingfogásként használják néhány helyen, de mivel minden nagy fejlesztő használja, egy idő után eladhatatlan lesz egy új lakás, ha nem lesz felokosítva. Amikor a tulajdonos energiahatékonysági szempontból úgy dönt, hogy beszerelteti ezt a technológiát, a központi egység már megvan, így ezen felül a biztonsági és a kényelmi eszközök kiépítése, csupán egy kisebb további költséget jelent. A korábbi kábeles kialakítások mellett, már rádiófrekvenciás rendszereket is építenek, így, ha bővítésre lenne igény, vagy maga a rendszer fejlődne, akkor az eszközök kialakíthatók az új igényeknek megfelelően is.

A lap idézte Mayer Róbertet, a Mantra Development tulajdonosát is, aki egyetértett azzal, hogy az okosotthon kialakítás ma még versenyelőnynek számít, de nagyon gyorsan alapkövetelmény lesz a lakásokban. Ahogy ez a technológia egyre könnyebben elérhetővé válik, több árkategóriára is lesz szükség. “Mi az ingatlanra elsősorban, mint szolgáltatásra tekintünk ezért is építtetünk valóban kulcsrakész otthonokat, amiket igény szerint aztán menedzselünk is. Ezt a fajta szemléletmódot biztosítjuk azoknak a beruházóknak is, akik megbíznak minket projektjük értékesítésével.” – mondta Mayer.

Arról, hogy miként lehet egy ilyen rendszer felépítését és költségeit elképzelni, Szilágyi János, az Innospot cégvezetője beszélt. Általában a középkategóriát 8-10 funkciós okosotthon rendszerre lehet mondani, amelynek kialakítása 300-600 ezer forint közé esik, de persze ha több érzékelő, vagy egyedi kívánságok is felmerülnek, ez az összeg könnyen változhat. Mivel a lakással kapcsolatos kiadások egy jelentős aránya rezsiköltség, ha a rendszer segítségével csak 10 százalékot is lehet megtakarítani, pár év alatt visszajöhet a rendszer ára.

A kedvezményes áfa visszaállítása mellett egy másik költségnövelő faktor az új lakásoknál a 2021-től életbe lépő energetikai szigorítások. Figyelni kell arra, hogy a ház energiafelhasználásának 25 százaléka megújuló energiaforrásból származzon. Nem egyszerű 25 százalék megújuló energiát találni egy lakóházhoz, de az egyik ilyen megoldás lehet a levegő-levegő hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lesz se gázkazán, se gázfűtés, és radiátorok sem, mert ezzel a technológiával csak alacsony hőfokot tudnak előállítani, amivel nem lehetne felfűteni a radiátorokban lévő vizet. Mivel az új minőségi követelmény a használatbavételi engedély feltétele, így a 2021-ben elkészülő lakásoknak, ennek már meg kell felelni. Mayer Róbert hozzátette, hogy az okosotthonok kialakítása azért is hasznos, mert az ilyen típusú fűtésrendszert támogatni lehet az okos rendszerek technológiájával