Az iskolakezdés általában nem a kisgyerekes szülők kedvenc időszaka, ám ha a szokásos stressz nem lenne elég, időnként a munkaadók és a sulik is rátesznek egy lapáttal. A közelmúltban több olvasónk is panaszkodott arra, hogy mintha a környezetük direkt nehezítené a dolgokat. Az alábbi csokrot ajánljuk a munkaadók és iskolák figyelmébe is, hiszen kis odafigyeléssel…

The post Iskolakezdés nehezített pályán: 4 szülőellenes munkahelyi/iskolai húzás appeared first on Otthontérkép Magazin.