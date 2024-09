Még mindig drágul az albérlet: Mit jelent ez az egyetemistáknak Budapesten és más nagyvárosokban? Az egyetemi ponthatárok kihirdetése után albérletkeresők ezrei jelennek meg a piacon, ami jellemzően a bérleti díjak növekedéséhez vezet. És most, hogy a pótfelvételi ponthatárok is ismertek, újabb diákok jelentkeznek be az albérletpiacra, további áremelkedéseket okozva! Mi várható a bérleti díjakban? Minden…

The post Így robbantak fel az albérletárak: egyre drágább a lakhatás Magyarországon! appeared first on Otthontérkép Magazin.