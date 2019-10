Így lesz tökéletes egy U-alakú konyha

Az U-alakú konyhákat sokan kedvelik, mert sok tárolóhellyel és sok munkafelülettel is rendelkeznek, ugyanakkor nagy helyet igényelnek, tehát kis konyhákban eleve kivitelezhetetlenek. De bármennyire is praktikusak, rossz kialakítással, ezeket is el lehet rontani, megfelelő kialakítással viszont belőlük is ki lehet hozni a maximumot.