Így csinálj árnyékot egy kis udvaron!

Ebben a nagy melegben nemcsak az otthonunkat szeretnénk árnyékolni, hogy ne melegedjen fel, de szeretnénk egy kis árnyékot az udvarra is. Egy nagyobb udvaron mindez nem is lehet gond, ezeken mindig van árnyékos hely. De hogyan alakítsunk ki egy kis árnyékos részt egy kis udvaron, hogy azért a napsütötte területek is megmaradjanak?