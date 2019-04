Horrorsztorik a lakáspiacon – Mit tehet a gyanútlan vásárló?

Az elmúlt években többször is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy mit tehet a lakásvásárló, ha a fejlesztő az áremelkedésre hivatkozva felbontja a szerződést, hogy magasabb áron, egy másik vevőnek értékesítse az adott lakást. Az azt követő hetekben, hónapokban több olvasónk is jelezte, hogy őket is érintette ez a gyakorlat, nemrég pedig egy újabb, IX. kerületi projekt esetében hallottunk hasonló történetet. Az esetek kapcsán Dr. Ódor Dániel ügyvédet, a Taylor Wessing Partnerét kérdeztük meg arról, hogy mit tehet ilyen esetekben a vásárló.