Horrordrága gyerekjátékok árasztották el a piacot: más ennyiért vesz kocsit

Elképesztő, mennyiért vesztegetik a gyerekeknek való elektromos kisautókat: a legdurvább modellekért simán elkérnek 150-200 ezer forintot is. Ahogy a rendes autóknál, itt is többféle kategória van a terepjárótól a sportkocsiig, továbbá horror áron lehet motort, quadot is vásárolni a gyerkőcöknek. Sokáig ugyanakkor nem tudják használni ezeket: ugyanis 20-30 kiló körül van a súlyhatár.