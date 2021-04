Nem csak egy kis garzon, de egy másfél vagy akár 2 szobás lakás is szűkké válhat akár egy gyermektelen párnak is, ha otthonról szükséges, vagy épp lehetséges dolgozni. De miért vennénk egy kis alapterületű nappali vagy hálószobás lakást, ha a Ferencvárosban most akad igen jó ár-érték arányú, élhető méretű tágasabb kétszobás is. Ráadásul most a…

The post Home-office: felejtsük el a kis lakásokat! appeared first on Otthontérkép Magazin.