Míg egy szobát néhány évente átfestünk, sőt a bútorokat is lehetőségünk van gyakrabban lecserélni, addig a padlóburkolatot már jóval ritkábban cseréljük, különösen például a parkettát, amit elég felcsiszolni. Így viszont fontos, hogy minden felújítás alkalmával a padló színével is számoljunk, hozzá illő színeket találjunk, amihez természetesen elengedhetetlen az is, hogy már a padló kiválasztásánál is…

The post Hogyan válasszunk színeket a meglévő padlónkhoz? appeared first on Otthontérkép Magazin.