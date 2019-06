Hogyan osztozzunk a fürdőszobán?

Akárhogy is nézzük, Magyarországon szinte csak annak van saját fürdőszobája, amit egymaga használ, aki egyébként is egyedül lakik. Egy kettesben élő pár már ritkán van olyan szerencsés helyzetben, hogy mindkét tagjának külön fürdőszoba jusson, mint ahogy egy négytagú családnak is, jó esetben maximum 2 fürdőszobája van, ami megnehezítheti a reggeleket. Nézzük, hogyan tehetnénk könnyebbé a reggeli készülődést.