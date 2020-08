Hipermodern, allergiamentes otthonok a belvárostól egy ugrásra, a Dózsa György útról nyíló, csendes utcában

A technológia fejlődésével az ingatlanfejlesztőknek is tartani kell a lépést, ha a cél egy hosszútávon is értékálló, minőségi ingatlan. Az elhelyezkedés és a lakáskínálat mellett ez az egyik olyan tényező, mely nagyban meghatározza a lakópark színvonalát. Az alacsony rezsijű, környezetbarát, allergiamentes otthonok itthon még mindig nem eléggé elterjedtek. Mi most egy olyan projektet hoztunk, ahol sok minden más mellett erre is gondoltak! (tovább…)