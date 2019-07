Három ország határán: Mosonmagyaróváron

A korábbi Moson és Magyaróvár mindig is jelentős szerepet töltött be az ország életében, hiszen Bécs, Pozsony és Budapest közt jelentős csomópont volt. Az egyesítéssel létrejött Mosonmagyaróvár ma Ausztriával és Szlovákiával köti össze az országot, területén az 1-es út, az M1-es autópálya és a Pozsonyba vezető 150-es út is áthalad.