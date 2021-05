Egy hétvégi ház a Balaton partján sokak számára dédelgetett álom, a vízközeli ingatlanok pedig a befektetők körében is keresettek. A sok macerával járó önálló házak helyett azonban sokan inkább az újépítésű lakásokat választják, amelyek felszereltségüknek köszönhetően egész évben élményt nyújtanak lakóik számára. Most egy ilyen modern, hamarosan már költözhető új házat mutatunk be. A Balaton…

The post Hamarosan költözhető prémium balatoni nyaralók megfizethető áron! appeared first on Otthontérkép Magazin.