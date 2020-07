Hagyjuk a külvárost, költözzön jó áron a metró mellé

A családos, vagy több gyermeket tervező fiatalok közül egyre kevesebben akarnak a távoli kertvárosokba „menekülni”. A város közelsége, a metró révén gyors bejutás akár iskolába, akár munkahelyre, akár szórakozóhelyekre, egyre több fiatal, illetve fiatalos családban kulcskérdés. Nem is szólva arról, ha nagyobb, önállóan közlekedő kamasz, vagy kamaszodó fiatal is akad a gyerekek közt. Most egy ilyen példát mutatunk, mindenhez közel, mégis nyugodt, parkokkal is ellátott helyen. (tovább…)