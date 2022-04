A nagyvárosokban eddig is voltak páran, akik hobbiból, városi lakásuk erkélyén, a szerencsésebbek akár egy tetőteraszon fogtak mini kertészkedésbe. Tették mindezt elsősorban azért, hogy magasabb vitamintartalmú és vegyszermentes zöldséget fogyaszthassanak, ráadásul úgy, hogy ez közben számukra még kikapcsolódásként is szolgált. Az igazán elszántak – a fentieken túl akár – közösségi kerteket is létrehoztak. A jelenlegi…

The post Háború és élelmiszerár-drágulás: új értelmet nyer a balkonkertészet! appeared first on Otthontérkép Magazin.