Ha számít az elhelyezkedés: vízparton, a belvárosban vagy kertvárosi részen!

Az biztos, hogy a lokáció az egyik legfontosabb szempont ingatlanvásárláskor, az új építésű lakások esetében is. De mit is jelent pontosan a jó elhelyezkedés? Lehet belvárosi frekventált rész, kertvárosi hangulatú elegáns környék vagy hangulatos vízpart. Most mindhárom lokációra hoztunk néhány szuper lehetőséget. Ön melyiket választja? (tovább…)