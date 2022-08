Eger, közel hatvanezer lakosával Észak-Magyarország második leglakottabb nagyvárosa és mivel hagyományos egyetemváros is, így jelentős oktatási és kulturális központ. Ez a remek hely ráadásul ma már az új M25-ös autópálya révén villámgyorsan elérhető a fővárosból is. Erre mutatunk most egy csodálatos, nívós családi házat. Eger egyre „közelebb van”, ugyanis, az említett, nemrég átadott M25-ös autópályának…

The post Gyönyörű kilátással a Bükk-hegységre, Eger városában, Pesttől sem messze appeared first on Otthontérkép Magazin.