Függőleges erdővel borítanak Újpesten több magasházat

Zöld felületeket nem csak vízszintesen lehet létre hozni, hanem függőlegesen is. Több külföldi városban próbálkoznak ilyen megoldással. A legsikeresebb és nemzetközi díjakat is bezsebelő projekt a milánói Il Bosco verticale, (mi is írtunk már róla), ott két toronyházon 480 nagyobb, 300 kisebb fát, 10 000 tő évelő és talajtakaró növényt helyeztek el, ezek madarak és rovarok lakóhelyévé váltak. Igen jelentős a levegő tisztaságára gyakorolt hatása, sokkal emberibb, barátságosabb a környék és tompítja a magasházak túlzott kiemelkedését. Magyarországon nagyon sok új…