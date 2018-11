Folytatódik a szemétkrízis? Akadozik a hulladékátvétel: gondban az FKF

Alig egy hónapja számoltunk be arról, hogy több mint száz település maradt szemétszállítás nélkül. A bajt gyorsan orvosolták, azonban ez inkább tűzoltás volt mintsem valódi problémamegoldás, ugyanis időről időre hallani híreket arról, hogy több helyen is döcög a szemétszállítási rendszer, még Budapesten is

előfordult, hogy sokáig gyűlik a hulladék egyes területeken a forrás- és

munkaerőhiány miatt. Ha valaki szeretné a kezébe venni az irányítást, és úgy dönt, nem vár arra, hogy az FKF elvigye a hulladékot és inkább maga vinné el a legközelebbi hulladékudvarba a felhalmozott szemetet, lehet csalódni fog. Az FKF ugyanis megkeresésünkre megerősítette, a hulladékudvari kiszállításaik bizonyos anyagfajták tekintetében akadoznak, ezért azokban az udvarokban, ahol egyik-másik hulladékfajta mennyisége túllépi a kezelhető mennyiséget, az elszállításig időleges átvételi korlátozást vezették be.