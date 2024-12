Folyamatosan csökken a kínálat a jó adottságú lakásokból az ingatlanpiacon

Már most érezni az elkövetkező másfél évben várható ingatlanpiaci lendület előszelét. Habár a VI. kerületben érezhetően megrogyott a piac az Airbnb-szabályozás hatására, a többi belvárosi kerületben fokozódó keresleti nyomás érzékelhető, amit egyre nehezebb kiszolgálni normális lakásokkal – olvashatjuk a Balla Ingatlan sajtóközleményében.

Egyértelműen érezhető, hogy felpörgött az érdeklődés és a kereslet a belső kerületek ingatlanpiacán is az őszi hónapokban, ami azt eredményezte, hogy jóval nagyobb a kereslet a jó ingatlanokra, mint amennyi most a piacon található – jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Azt is hozzátette, hogy ez annyiban okoz problémát, hogy egyre nehezebb megfelelő lakásokkal kiszolgálni a vevőket.

Szavaiból az derül ki, hogy erős a keresleti nyomás, mivel a vevők a várható áremelkedéstől tartva vásárolni szeretnének, ugyanakkor az eladói oldalon egyre erősebben jelentkezik a kivárás ugyanezen okból. Összességében az mondható el a jelenlegi piacról, hogy keresletivé vált, ahol folyamatosan csökken a kínálat a jó adottságú lakásokból.

Eközben az árak már elkezdtek emelkedni, igaz, egyelőre csak minimális mértékben. Várakozásaik szerint azonban a továbbiakban folytatódni fog a drágulás, és még az is elképzelhető, hogy egyre fokozódó mértékben, bár ezzel kapcsolatban azért jelentős a bizonytalanság – vélekedett a szakértő.

Mindez persze kicsit másként fest a VI. kerület esetében, ahol az Airbnb-szabályozás erősen megbolygatta a piacot. Ennek eredményeként nagyjából felére esett vissza az iroda által ott értékesített ingatlanok száma, miközben az árak is csökkentek. Garaba Gergely szerint mindenképp át fogja formálni a piacot a már megtörtént és a jövőbeni további szigorítás.

Úgy véli, hogy bővülhet a hosszú távra kiadott lakások száma, ami akár bérleti díj csökkenéssel is járhat, de legalábbis megáll a bérleti díjak további emelkedése. Ezek egyébként jelenleg 180-400 ezer forint között mozognak. Az egyelőre nem jellemző, hogy a rövid távú lakáskiadással foglalkozók szabadulni próbálnának az ingatlanaiktól, habár néhány ilyen lakás már megjelent a piacon, de egyelőre nem számottevő mennyiségben, ugyanakkor jövőre már több lehet belőlük.

A befektetők mindenesetre a szakértő szerint eltűntek, és kizárólag lakhatási célra keresnek ingatlanokat a VI. kerületben vevők. Persze a befektetőknek a többi kerületben sem igazán nőtt a száma, valamint az is jellemző, hogy aki befektetési céllal keres lakást, az a kisebb, olcsóbb ingatlanokat nézegeti.

Problémát okoz a piacon a túlárazottság is, azaz bár kismértékben emelkedtek az árak, a tulajdonosok ennél jóval nagyobb mértékben árazzák túl az ingatlanaikat, akár 15-20 százalékkal magasabbra, mint a jelenlegi piaci árak.

Ennek hatására persze az értékesítési idő hosszúra nyúlik, miközben a tulajdonos kénytelen folyamatosan csökkenteni az árat, és aztán a folyamat végén lehet, hogy rosszabbul jár, mintha eleve piaci árral indított volna.

Ezeknél az erősen túlárazott ingatlanoknál jelentős alkukkal próbálkoznak a vevők, ugyanakkor a jó ár/érték arányú lakásoknál maximum 5 százalékot lehet alkudni – mondta Garaba Gergely, aki szerint normális esetben egy jól árazott, jól hirdetett ingatlan esetében 2-3 hónapnál jelenleg nem tart tovább az értékesítés.

A leginkább keresett lakások a közepes méretű ingatlanok, de figyelembe veszik a vevők a fenntartási és a felújítási költségeket is. Emellett persze figyelnek arra is, hogy jó legyen a közlekedés és az infrastruktúra, valamint leginkább a tiszta, parkosított, kulturált lakókörnyezetet preferálják. Egy ilyen adottságokkal rendelkező lakást megfelelő ár mellett az átlagosnál jóval könnyebben el lehet adni.

És habár sok újépítésű ingatlan is megfelelne az előbbi feltételeknek, ezek iránt mégis erősen lecsökkent az érdeklődés, aminek a túl magas ár az oka: a belvárosban kialakult 1,5-2,5 millió forintos átlagos négyzetméterár egyszerűen túl sok a vásárlóknak, így aki újépítésű lakást szeretne, az inkább a külső kerületekben néz körül a szakértő szerint.

Ami pedig a jövőt illeti, Garaba Gergely szerint a következő évben, illetve egészen a választásokig lendületben marad az ingatlanpiac, többek között az “osztogatási időszak” megnyílása miatt is. Ez pedig alapvetően erősödő keresletet jelent, miközben az árak is emelkedni fognak.