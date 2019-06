Foghatják a fejüket a magyar mobilozók: eltűnhet a FaceTime, a Viber, a WhatsApp?

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexe (továbbiakban: Irányelv) kiterjeszti az elektronikus hírközlési szolgáltatás fogalmát és többek között hangsúlyosabb koordinációt ír elő tagországi hatóságoknak, valamint erősebb és egységesebb végfelhasználói jogokat ír elő. Az irányelv most előszőr szabályozás alá vonja az over the top” (OTT) szolgáltatókat – Whatsapp, viber, skype, stb.-, amelyek eddig jóval kedvezőbb feltételekkel működtek, mint a távközlési szereplők. A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda szerint mindez a távközlési szabályozás aktív kijátszására épülő üzleti modelljeik végét is jelentheti.