Ezt nézd! Ezeket az otthonokat most mind kedvezményesen vásárolhatod meg!

Az Ingatlantájoló forradalmian új Árfigyelő szolgáltatásának köszönhetően soha többé nem kell lemaradnunk arról, ha egy, az érdeklődési körünkbe tartozó ingatlan árát csökkentették. Aki ugyanis Hirdetésfigyelőt állít be, az nemcsak akkor kap e-mailben értesítést, ha egy, az ő szűrési feltételeinek megfelelő új hirdetés került fel az oldalra, hanem akkor is, ha az ő szűrési paramétereinek megfelelő ingatlanok közül valamelyiknek csökkent az ára. Sőt, aki az OtthonTérkép applikációt is letölti iOS-re vagy Androidra, az azonnali push üzenetben értesülhet arról, ha valamelyik, számára…