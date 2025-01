Ezt az ingatlanos appot nem hagyhatod ki, ha okos döntést akarsz hozni!

Elképesztő újítások, amikkel te lehetsz a leggyorsabb az ingatlanpiacon!

Hozd ki a legtöbbet az ingatlanvásárlásból vagy -eladásból az OtthonTérkép applikációval! Az alkalmazás forradalmi megoldásokkal segít neked, hogy mindig Te legyél az első, aki értesül arról, ha egy számodra releváns ingatlan árát csökkentették.

Innováció 2025-ben is!

Az OtthonTérkép Csoport nem áll meg: az Árfigyelő hírlevél mellé, amelyben 24 órán belül értesülhettél az érdeklődési körödbe tartozó ingatlanok árcsökkenéséről, most már az alkalmazáson keresztül is értesítéseket kaphatsz a számodra releváns ingatlanok árcsökkenéséről, méghozzá…