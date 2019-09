Ezért is 100 ezres bírságot kaphatnak az ingatlantulajok: kötelező betartani

Indulhat az őszi selejtezés, renoválás, ám sokan nem tudják, hogyan is kell kezelni az így keletkezett hulladékot. Rengetegen illegális útra tévednek: az erdőbe, mezőre hordják ki a sittet és a lomokat, ám ezért akár 100 ezer forintos bírság is járhat. Ráadásul nemsokára már bűncselekménynek is számíthat az illegális szemétlerakás. Ugyanakkor sok esetben az sem olcsó, ha az ember szakemberre bízza a hulladékok elszállítását.