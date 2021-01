Ezekhez az új lakásokhoz már applikáció is jár!

Úttörő közösségi mobilalkalmazással várja lakóit a Kassák Residence, itt a lakásokhoz rengeteg közösségi szolgáltatás is jár, amelynek része ez az applikáció is.

A minap jelentették be, hogy egy egyedülálló közösségi applikációval bővíti szolgáltatásait a LIVING, Magyarország első közösségi szolgáltatásokat kínáló lakóingatlan-fejlesztője, mely a lakásokhoz applikációt is ad…

A Spaceflow nevű mobil alkalmazás a LIVING első projektje, a Kassák Residence lakói számára lesz először elérhető Magyarországon. Az alkalmazás célja, hogy megkönnyítse a lakók mindennapi életét és további kedvezményeket, előnyöket kínáljon számukra.

A WING lakóingatlanok fejlesztésére specializálódott ernyőmárkája, a LIVING. A fejlesztő tehát az országban elsőként a Kassák Residence lakóparkban vezeti be a Spaceflow mobilapplikációt a közösségi szolgáltatások részeként.

Nem árt tudni, hogy nem csak Magyarországon, de még Európában is ritka a lakók részére biztosított közösségi applikáció, amely a mindennapi életet hivatott megkönnyíteni, emellett pedig további kedvezményeket és előnyöket is biztosít.

A platformon elérhetőek lesznek a napi hírek és aktualitások, a kerületben és a városban található programajánlókkal és a közérdekű információkkal kiegészítve.

Továbbá a lakók a környékbeli kávézókban, éttermekben és edzőtermekben is kedvezményekre számíthatnak az alkalmazásnak köszönhetően.

A LIVING közösségi szolgáltatásokról szóló tájékoztatója is megtalálható lesz a felületen és a belső levelezési rendszeren keresztül folyamatosan kapcsolatban lehetnek a lakók a közös képviselővel, személyes kontakt igénye nélkül is.

A Spaceflow applikációhoz való hozzáférést a LIVING egy éven keresztül ingyen biztosítja a Kassák Residence lakói számára.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként elindítottunk egy lakossági közösségi menedzsment platformot és mindezt a világjárvány idején. A Spaceflow segítségével képesek vagyunk közvetlenül tájékoztatni a lakástulajdonosokat és lehetőséget teremtettünk arra, hogy egy támogató lakóközösség épülhessen” – mondta Vincent Vallois, az Online Real Assets és a Spaceflow társalapítója.

„ _A LIVING célja, hogy emberközpontú szolgáltatásokkal és intelligens megoldásokkal javítson a lakók életminőségén, ezért minden fejlesztésünkben több közösségi szolgáltatást is biztosítunk számukra. A jelenleg is futó négy projektünk – Park West 1-2, a Metropolitan Garden és a Kassák Passage ­– a megváltozott körülmények ellenére is mind az ütemterveknek megfelelően haladnak. A közösségi applikáció bevezetését már a fejlesztéseink kezdeti szakaszában terveztük, ezt mára a kontaktusmentes ügyintézés előtérbe kerülése tette még megalapozottabbá. A LIVING célja, hogy élen járjon az innovatív digitális megoldások alkalmazásában, ezért igyekszünk elsőként bevezetni az ilyen típusú, egyúttal a lakók számára extra kényelmi funkciókat hordozó újításokat”_ – mondta Martin János, a WING lakóprojektekért felelős igazgatója.





A Kassák Residence lakásainak egyébiránt már a 99 százaléka már új tulajdonosra talált, akik számára már nyitva is a lehetőség a Spaceflow használatára. A Kassák Residence-ben nem csupán a most bejelentett közösségi applikációval, hanem számos, egyéb közösségi megoldással is találkozhatnak a lakók.

Nemrégiben jelentették be azt is, hogy a Share Now-val együttműködésben elindult autómegosztó szolgáltatás a ház lakóinak! A közösségi fészer kisebb-nagyobb műszaki és barkácsmunkák elvégzéséhez biztosítja a szükséges eszközöket, a szerződött takarítószolgálat alkalmi és rendszeres takarítási igény esetén is megrendelhető, továbbá Magyarország első kültéri, lakóparkban található csomagpontja is itt valósult meg. Újdonságként pedig a Kassák Residence közösségi területein ingyenes Wi-Fi is elérhető a lakók számára.