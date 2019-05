Ezek a legjobb kisautók most a magyar piacon: olcsók, keveset fogyasztanak

Egyre több magyar választja az olcsón fenntartható kisautókat, amelyek már elérhető áron is kaphatóak hazánkban. Bár ezek a verdák igen kicsik, ebből kifolyólag például kevesebb üzemanyagot is fogyasztanak – ami valljuk be, a mai benzinárak mellett nem hátrány. A piac ugyanakkor elég nagy, számos gyártó kínál ilyen modelleket, nehéz eldönteni, végül melyik lenne ideális. Mutatunk egy listát a legjobb mikroautókról!