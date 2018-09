Ez az igazi rezsicsökkentés: akár 60 százalékot is foghatsz a számláidon

Szeptember 15-én, azaz most szombaton indul hivatalosan a 2018/19-es fűtési szezon, amely egyet jelent a borsos rezsiszámlákkal. Energetikai korszerűsítéssel azonban akár 60 százalékot is foghatunk kiadásainkon; a felújítás sok esetben még hitel felvétele mellett is megtérülő beruházás. Mutatjuk a tudnivalókat!