Ez a tavasz a nyaralóké lesz a Balatonon

Itt a tavasz, nézz hát körül a tónál. Ha nyaralót keresel, akkor ne hagyd ki ezt a remek lehetőséget: a Balatonon, annak is az egyik legszebb pontján már 13,78 millió forintért elcsíphetsz egy vadonatúj első emeleti nyaralót! Sőt, most milliókkal jobban járhatsz: nagyobb bútordarabokkal berendezve és amúgy 1,2 millióba kerülő, most ajándék parkolóval köthetők le – a nyár közepére már el is készülő – üdülők Földváron. (tovább…)