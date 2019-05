Erre is járhat állami ingyenpénz: teszteltük a Citroen nagy dobását

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Citroen Berlingo esélyes a nagybetűs Családi Autó címre: ha túltesszük magunkat a kisteherautós vonásokon, akkor egy praktikus és élhető kocsit kapunk, amivel egy 4-5 tagú család is vígan elindulhat akár egy hosszabb nyaralásra is. A kocsira még a 2,5 milliós állami támogatás is igényelhető, ha 7 személyest veszünk.