Érik az újabb klíma-krach: ennek nem fognak örülni a hűsölni vágyó magyarok

Bár még csak április eleje van, alig néhány hónap és beköszönt a sokak által halálba kívánt kánikula. Erre pedig nem árt már jó előre felkészülni, így akinek például nincs odahaza klímája, de tudja, hogy vélhetően csak azzal tudná kényelmesen átvészelni a nyarat, az jól teszi, ha már most elkezd gondolkozni a beszerzésén. A főszezonban ugyanis durván megnőhetnek a várólisták. És ha mindez nem volna elég, az egyszeri klíma kívánónak egyáltalán nem mindegy, milyen készüléket szerelnek be hozzá, annak van-e hazai szervizelése és a többi. Egy több mint tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkező klímás szakember segítségével jártunk utána a témának, úgy a felmerülő költségeknek, mint a kerülendő berendezéseknek egyaránt. Ezen felül pedig megkerestük a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségét is, mi a helyzet a hazai klímapiaccal.