Ennyit költ egy VIP-kismama: lassan luxus lesz a szülés Magyarországon

A terhesség alatt számos vizsgálaton kell kötelezően részt vennie a kismamának. Ezeket természetesen elvégeztetheti állami intézményekben is, mert mind a terhesség, mind a szülés támogatott a társadalombiztosítás által. Azonban egyre többen választják legalább egy-egy vizsgálat erejéig a magánszolgáltókat annak ellenére, hogy egyes szűrésekért akár több 10 ezer forintot is kell fizetni. Csak a várandósság alatt több százezer forintos költsége keletkezhet a családoknak, és ez még csak a kötelező vizsgálatokat fedezi. Ha az ajánlott, válaszható vizsgálatok árait is számbavesszük, milliós kiadás is lehet a terhesség.