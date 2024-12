Elképesztő alkotások! Ezek lettek 2024 legjobb építményei – Nívódíjas csodák Magyarországon

Idén is kiosztották a legnívósabb építőipari elismerést, az Építőipari Nívódíjat. Az ország legkiemelkedőbb építészeti alkotásait díjazták, amelyek nemcsak szépségükkel, hanem innovációjukkal is lenyűgözték a szakmát.

Az ország büszkeségei, amiket látnod kell!

Az I. és az V. kerületet összekötő, felújított Széchenyi Lánchíd újra régi pompájában tündököl, a Drechsler-palota pedig világszínvonalú luxusszállodává alakult. Érdemes megnézni a Hegyvidéken található Normafa Síház Étterem átalakulását is, amely tájépítészetileg is kiemelkedő munka volt, és figyelemre méltó a Nemzeti Atlétikai Központ is. Az idei díjazottak között ezeken…