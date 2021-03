Élj a nagyvárosban is közvetlen kapcsolatban a természettel!

Ma már egyre több embert vonz a természetközeli élet, még azok közül is, akik egyébként megrögzött városlakók. Persze nehéz lehet feladni egy olyan életmódot, ahol minden közel van, csak épp a természet van messze. De nem is biztos, hogy fel kell adnunk. Mai cikkünkben egy olyan beruházást mutatunk, ahol a természet, a nagyváros adta kiváló közlekedési lehetőségek, munkahelyek és szolgáltatások is a közvetlen közelben adottak. A XIII. kerületi Foka-öböl páratlan hely, hiszen a Duna-partján, zöld környezetben, a Rákos-patak közelében helyezkedik…