Kulcs mindössze 15 kilométerre fekszik Dunaújvárostól, de Budapestet is egyszerűen, 1 óra alatt meg lehet inenn közelíteni. A Duna partján elterelő község népszerű nyaralóhely is, illetve itt van a szépséges Békás-tó is. A természet és a vizek szerelmesei itt megtalálhatják a megfelelő helyet számukra. Ma Kulcson mutatunk gyönyörű házakat, mind állandó otthont, mind pedig nyaralót…

The post Élj a Duna partján – gyönyörű házak várnak Kulcson, közel a fővároshoz appeared first on Otthontérkép Magazin.