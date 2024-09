Elijesztik az árak a vevőket az új építésű ingatlanoktól!

Annak ellenére, hogy sok beruházó már nem emeltek tovább árat az elmúlt év során, a bőven 1 millió forint felett járó négyzetméterárak továbbra is visszatartották az újépítésű ingatlanok piacáról a vevőket. Pedig ahhoz, hogy felpörögjön újra az ingatlanpiac, az újépítésűek iránti kereslet növekedése is fontos volna – derül ki a Balla Ingatlan sajtóközleményéből.

Az újépítésű ingatlanok iránt az év első felében visszafogott érdeklődéssel találkoztak az ingatlanközvetítők, ami Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint elsősorban azok magas árának volt köszönhető. A kerületben kevés olyan újépítésű, kétszobás lakással lehetett találkozni, melynek ára ne haladta volna meg az 50 millió forintot.

Nem volt ez másként Budapest északi agglomerációjában sem: az elmúlt két évben itt jelentős mértékben estek vissza az ingatlanfejlesztések, miközben a hirdetések között alig lehetett találni olyan eladó újépítésű ingatlant, melynek ára négyzetméterenként 1 millió forint körül járt volna – tette hozzá Balla Frigyes.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt érzékelte az év első felében, hogy a beruházók az újépítésű családi házak esetében kitartották az árakat, így a kereslet meglehetősen szerény volt, ráadásul a társasházak esetében még tovább is emelkedtek, így a négyzetméterárak a külső kerületekben is 1-1,25 millió forintnál jártak. Kedvezményes ajánlatokkal a vevők legfeljebb a korábbi építkezéseknél találkozhattak, ahol a kínálatban megmaradt még egy-két lakás – jegyezte meg a szakértő.

A leginkább keresett ingatlanok listájára a belső kerületekben sem kerültek fel az újépítésű lakások, ezekre ugyanis minimális az igény – mutatott rá Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Tapasztalatai szerint a vevők a drága újépítésűek helyett inkább az újszerű lakásokat preferálták, vagyis inkább vettek 10-20 éves társasházi lakást, mert annak kedvezőbb volt a négyzetméterára, mint egy újépítésűnek.

A XIII. kerületben az újépítésű ingatlanokért 1,2-1,7 milliós négyzetméterárat kellett fizetni – jelezte Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője, aki azt is hozzátette, hogy habár a befektetők elsősorban a felújítandó lakásokat preferálták, azért természetesen az újépítésű ingatlanok piacán aktívak voltak: ezeket a lakásokat még tervezőasztalról vásárolták meg.

A dél-pesti agglomerációban az újépítésű házak ára 80 millió forintnál kezdődött, de persze akadtak ennél jóval drágább ajánlatok is, akár 120 millióért is, ugyanakkor ezek iránt nem is mutatkozott érdeklődés – jelezte Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A Velencei-tónál is szerény volt az újépítésű ingatlanok piaca – fogalmazott dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor persze akadtak futó projektek a környéken, azonban az 1,2 millió forintos négyzetméterárakat sok vevő itt magasnak érezte. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy kifulladni látszik a lendület: az építésre alkalmas telkeket sem lehetett gyorsan eladni, az építési kedv érezhetően nem volt túl jelentős a szakértő szerint.

A Balaton ingatlanpiacán a beruházók tavaly óta nem változtattak az újépítésű ingatlanok árain, annak érdekében, hogy vevőket találjanak. Ennek ellenére az újépítésű ingatlanok piacán kevés tranzakció realizálódott – derült ki Krausz Gábornak, a Balla Ingatlan siófoki irodája ingatlanközvetítőjének szavaiból. A szakértő tapasztalatai szerint a vevők az alacsonyabb kamatok reményében kivártak, illetve abban reménykedtek, hogy majd árat csökkent az eladó, miközben az eladók szintén kivártak, és nem mérséklték az árakat.

Ennek is köszönhető, hogy a beruházások üteme lelassult, “csak annyit tesznek bele amennyit muszáj, szépen lassan építkeznek, hátha közben történik valami pozitív a piacon és megindul a kereslet” – fogalmazott Krausz Gábor.

Mindenesetre ahhoz, hogy nagyobb lendületet vegyen az ingatlanpiac, kellene az újépítésű lakások iránti kereslet élénkülése is, ennek jeleit viszont nem látni – tette hozzá Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.