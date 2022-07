A belvárosi nyüzsgés helyett egyre többen választják a kertvárosi nyugalmat, hiszen az otthon töltött idő felértékelődött, és egy jó közlekedési adottságokkal rendelkező külvárosi környék is képes ugyanazt a kényelmet nyújtani, mint a belváros, csak sokkal több zölddel körülvéve, ami ilyenkor nyáron még a hőmérsékletet is csökkenti 1-2°C-kal. Természetesen az egyre emelkedő ingatlanárak miatt is sokan…

The post Eleged van a hőségből? A jövő nyarat már klimatizált kertvárosi otthonodban töltheted! appeared first on Otthontérkép Magazin.