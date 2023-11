Az ingatlanpiac gyakran tele van meglepetésekkel, de ritkán kínál olyan egyedülálló lehetőségeket, mint amikkel most találkoztunk Óbudán. A környék hirdetéseit böngészve két igazán különleges ingatlanra bukkantunk. Bár méretben és kialakításban is erősen különböznek, közös bennük, hogy luxusszínvonalúak, egyedi stílusukkal és adottságaikkal is kitűnnek az átlagos mezőnyből. Luxuslakóparki lakás a Rómain Kezdjük egy lenyűgöző, 85 négyzetméteres…

The post Eladó óbudai csodák: luxusotthon és két privát tó vár appeared first on Otthontérkép Magazin.